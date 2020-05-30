Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский «шаман» Александр Габышев, который «шел изгонять президента России Владимира Путина», признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытка» Алексея Прянишникова.

Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления Габышева об отказе от дальнейшей госпитализации, пояснил Прянишников. Он добавил, что сформированная комиссия «в ускоренном порядке» выдала заключение об опасности Габышева.

Ранее, 12 мая, адвокат «шамана» Ольга Тимофеева сообщила о госпитализации ее подзащитного в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

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