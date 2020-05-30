Исследователи выяснили, что коронавирус мог эволюционировать в телах панголинов

Американские ученые провели исследование, согласно которому панголины или чешуйчатые муравьеды могли «выносить в себе» штаммы коронавируса до того, как ими заразился человек. Об этом сообщает CNN.

Генетические исследования были проведены учеными Университета Дьюка и Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Так ученые выяснили, что штамм SARS-CoV-2 имеет богатую эволюционную историю до того, как люди начали страдать от заболевания коронавирусной инфекцией.

По словам исследователей, коронавирус изменял гены штаммами, которые в свою очередь заражали летучих мышей и панголинов как промежуточных носителей заболевания. Ученые подчеркнули, что до того, как человек заразился коронавирусом, прошло много времени, пока коронавирус эволюционировал до такой возможности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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