РПЦ сравнила украинские онлайн-причастия с сеансами Чумака и Кашпировского
В РПЦ оценили проходящие на Украине онлайн-причастия в Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал такие причастия «магической практикой».
Он также отметил, что саму ПЦУ «всерьез воспринимать невозможно», а также назвал церковь «раскольничьим сборищем» и «псевдоцерковной структурой».
Митрополит Иларион добавил, что обряды в видео онлайн-причастий можно сравнить с деятельностью Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые через телевизионные «сеансы», проходившие 30 лет назад, «заряжали» воду.
26 декабря РПЦ отказалась от поминовения в диптихах патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им Православной церкви Украины (ПЦУ). Такие же меры были приняты и в отношении Элладской церкви.
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