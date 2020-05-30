Жители Чехии смогут посещать 7 стран ЕС без обязательного теста на COVID
Чешские власти приняли решение разрешить гражданам посещать семь стран Евросоюза без необходимости предварительной сдачи тестов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава МИД республики Томаш Петршичек отметил, что такое решение вступит в силу с 15 июня.
Он уточнил, что министерство составит перечень стран, которые чешские граждане могут посещать, по системе «светофора».
Так в «зеленую зону», по словам Петршичека, вошли Греция, Словения, Хорватия, Болгария, а также Австрия, Венгрия и Германия.
В «желтую зону» вошли страны, после посещения которых гражданам Чехии необходимо проходить тестирование на коронавирус и выдерживать двухнедельный карантин. Въезд в страны «красной зоны» остается запрещенным для местных жителей.
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