Жители Чехии смогут посещать 7 стран ЕС без обязательного теста на COVID

Чешские власти приняли решение разрешить гражданам посещать семь стран Евросоюза без необходимости предварительной сдачи тестов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД республики Томаш Петршичек отметил, что такое решение вступит в силу с 15 июня.

Он уточнил, что министерство составит перечень стран, которые чешские граждане могут посещать, по системе «светофора».

Так в «зеленую зону», по словам Петршичека, вошли Греция, Словения, Хорватия, Болгария, а также Австрия, Венгрия и Германия.

В «желтую зону» вошли страны, после посещения которых гражданам Чехии необходимо проходить тестирование на коронавирус и выдерживать двухнедельный карантин. Въезд в страны «красной зоны» остается запрещенным для местных жителей.

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