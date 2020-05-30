Немецкая община Крыма предложила отправить вино послу Украины в Германии

Немецкая община Крыма готова отправить ящик местного вина послу Украины в Германии Андрею Мельнику, чтобы тот утолил горесть заведомо проигранного пари относительно возвращения полуострова в состав украинского государства. Об этом заявил глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

Жители региона предложили вручить дипломату бутылку массандровского вина 1975.

«Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное», — подчеркнул Гемпель.

По его словам, украинская сторона давно уже смирилась с тем, что Крым находится в юрисдикции России, но признать это им мешает навязанная западными государствами антироссийская политика.

Также глава общины предложил Мельнику посетить Крым при условии согласования по линии МИД РФ.

«Уверен, что, пообщавшись с крымчанами, посол будет вынужден признать, что победителем в их пари является Герхард Шредер», — сказал Гемпель.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции в период пандемии коронавируса, в том числе в отношении России, бессмысленны. Эти слова были подвергнуты критике со стороны украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который заявил, что Крым будет в составе Украины еще при жизни политика. На это Шредер ответил, что мнение «какого-то карлика из Украины» никого не интересует.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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