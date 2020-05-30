В Петербурге возбудили дело против преступной банды, нападавшей на ювелирные салоны

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против пяти человек, которых подозревают в вооруженных нападениях на ювелирные салоны и почтовые отделения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В отношении пятерых участников вооруженной группы, подозреваемых в серии разбойных нападений, возбудили уголовное дело по статье «Бандитизм».

«В ходе предварительного следствия полицейские установили полный состав банды, состоявшей из пяти человек. Выяснилось, что при нападениях злоумышленники применяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья, револьвер, пневматический пистолет», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленников подозревают в нападениях на ювелирные салоны и почтовые отделения.

На данный момент они арестованы.

Ранее сообщалось о задержании женщины, подозреваемой в грабежах ювелирных магазинов Петербурга и хищении из банка, где она работала, 11 млн рублей.

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