МЧС предупредило москвичей о ветре до 20 м/с и сильном дожде

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столице об очень сильном дожде, грозе и порывах ветра до 20 м/с с вечера 30 мая. Экстренное предупреждение опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«С 17:00 мск 30 мая до 09:00 мск 31 мая на территории Москвы ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведомство предупреждало о сильных дождях 29 мая. В ночь на субботу ветер с проливным дождем повалили 50 деревьев, также были повреждены 20 автомобилей.

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