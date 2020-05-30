В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
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В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал журналиста на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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