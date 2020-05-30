В Москве шестой день подряд больше выздоровевших от коронавируса, чем новых заболевших

В Москве за сутки зафиксировали 2 367 случаев коронавируса, выздоровели 3 599 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в Москве вылечились 78 324 человека, что составляет 44% от всех выявленных случаев в городе.

Суточный прирост в столице составил 1,3%, такие же показатели были днем раннее.

Так, число выздоровевших превышает число новых случаев COVID-19 шестой день подряд.

Всего в Москве коронавирус выявили у 178 196 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в России зафиксировали еще 8 952 случая коронавируса

— Еще 3 599 человек вылечились от коронавируса в Москве

— В России проведено свыше 10,3 млн тестов на коронавирус