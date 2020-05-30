В Москве в субботу ожидается до +26°С
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве и области в субботу, 30 мая, синоптики прогнозируют до +26°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +24°C до +26°C, а ночью —
от +10°C до +12°C.
В небе будет переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.
Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, а ночью — 743 мм.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.