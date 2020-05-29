Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что китайская сторона проводит кампанию, которая может угрожать интересам США, в частности приобретение секретных технологий и интеллектуальной собственности.

Как заявляется в указе, китайская кампания «широко и хорошо финансируется» и может быть использована для модернизации армии страны.

Под запрет на въезд коснется тех аспирантов и докторов наук, которые каким-то образом могут иметь связь с китайским оборонным сектором, а целью их поездки в США является проведение исследований.

В администрации Трампа подчеркнули, что обвинения в связи с краже интеллектуальной собственности были предъявлены порядка 50 лицам КНР только за 2019 год.

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