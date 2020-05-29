Голикова рассказала о разделении причин смерти с COVID на группы

Вице-президент России Татьяна Голикова рассказала об особенностях ведения статистики по смертности от нового типа коронавирса COVID-19. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга, трансляция которого велась в эфире «России 24».

Она отметила, что для постановки точных диагнозов, определения характера течения заболевания и причин летального исхода проводится патологоанатомическое вскрытие почти в 100% случаев.

Вице-президент добавила, что причины смертности были поделены на пять групп. Первая отражает статистику смертности, связанной с коронавирусом. Вторая — случаи, когда наличие вируса не было установлено, однако течение заболевания указывает на COVID-19 как причину.

«Эти две группы объединили в одну — как являющуюся основной от COVID-19», — уточнила Голикова.

К третьей группе относятся те случаи, где смерть наступила в результате других заболеваний, от которых пациент страдал без учета коронавируса. Данная группа также делится на две части в зависимости от влияния COVID-19 на течение других болезней.

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