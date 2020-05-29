Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский взят под стражу

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен был взят под стражу по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом сообщает Minnesota.CBS.

Шовен также был уволен со службы после инцидента с задержанием чернокожего мужчины с применением силы, в результате которого Флойд скончался.

По данным СМИ, Шовен проработал в полиции Миннеаполиса 19 лет.

На опубликованных в сети кадрах с моментом задержания видно, как сотрудник полиции удерживает ногой горло Флойда.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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