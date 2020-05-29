Темпы прироста заболеваний COVID-19 в России сократились в 12 раз

Темпы прироста заболеваний коронавирусом в России сократились с апреля в 12 раз, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Уже к сегодняшнему дню, если считать начало апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что несколько дней фиксируется прирост в 2-3%.

В России выявлено 387 тыс. заражений коронавирусом, скончались 4374 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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