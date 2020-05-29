Стаж работающих с COVID-19 медиков будет рассчитываться по правилу день за три

Пенсионный стаж медиков, работающих с коронавирусом, в 2020 году будет рассчитываться исходя из правила день за три, пишет Минтруд.

«День работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, а также в подразделениях скорой помощи в 2020 году будет учитываться как три дня», приводятся слова замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

Отмечается, что работодатели передадут сведения об отработанном времени в территориальные органы Пенсионного фонда.

В России выявлено 387 тысяч заражений коронавирусом, скончались 4374 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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