Глава Российского движения школьников назвал плюсы пандемии для выпускников

Пандемия дала российским выпускникам важный жизненный опыт. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский.

«Я думаю, наши ребята выйдут гораздо сильнее из этой истории. Понятно, что сложности с экзаменами, с обучением, с поступлением в вузы, но за это время они, конечно, приобрели гораздо больше, чем потеряли. Это был важный опыт, который поможет им в будущем», — сказал он.

Рязанский добавил, что самоизоляция научила многих людей пользоваться цифровыми инструментами, которые прочно вошли в повседневную жизнь.

«Можно сказать, что пандемия научила нас всех пользоваться цифровыми инструментами. Эти инструменты входят в нашу жизнь, а сейчас это вхождение резко ускорилось», — заключил глава РДШ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский посчитал, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти рывок в качестве заочного образования.