Часть стены Кремля обрушилась в Великом Новгороде
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Обвалилась часть стены Кремля в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (НГОМЗ).
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м.
Рухнула часть стены в северной части Кремля над Водными воротами.
В настоящее время специалисты обследуют данное место и составляют акт.
В результате инцидента никто не пострадал.
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