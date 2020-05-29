В Москве могут быть приняты послабления по коронавирусу через две недели

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице могут быть приняты послабления через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет становиться хуже. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Новость дополняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 14 июня.

По последним данным, коронавирус в столице выявили у 175 829 человек, выздоровели 74 725, умерли 2 330.

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