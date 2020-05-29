В Марий Эл женщина укусила полицейского после замечаний из-за отсутствия маски

В Марий Эл местная жительница укусила полицейского за то, что тот сделал ей выговор за отсутствие маски в общественном месте, в отношении нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Отмечается, что подозреваемая пришла на рынок поселка Параньга, где она стояла в очереди без маски. Ее заметил сотрудник полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей.

Правоохранитель приблизился к ней и сообщил, что она совершает административное правонарушение.

Женщина отказалась называть свое имя и попыталась уйти. Когда полицейский догнал ее, она укусила его за руку.

«В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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