В Миннеаполисе арестовали репортера CNN в прямом эфире

Полиция американского Миннеаполиса арестовала репортера CNN Омара Хименеса во время репортажа в прямом эфире.

Хименс начал репортаж для программы «Новый день» с места гражданских беспорядков в Миннеаполисе, после чего к нему подошли полицейские в обмундировании и заявили, что арестовывают его. На журналиста надели наручники и увели его.

Все это время оператор из съемочной группы CNN показывал происходящее в прямом эфире.

На видео слышно, как журналист спрашивает, почему его арестовывают, однако полицейские не дают ответа.

Ведущие «Нового дня», которые находились в студии в это время и комментировали произошедшее, заявили, что никогда не видели ничего подобного.

Пресс-служба CNN в Twitter заявила, что арестовали не только репортера, но и съемочную команду.

«Репортера CNN и его съемочную команду арестовали эти утром в Миннеаполисе во время исполнения работы несмотря на то, что они идентифицировали себя. Это нарушение Первой поправки», — говорится в сообщении.

В CNN добавили, что власти штата Миннесота должны немедленно освободить трех сотрудников телеканала.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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