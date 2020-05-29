В Миннеаполисе арестовали репортера CNN в прямом эфире
Полиция американского Миннеаполиса арестовала репортера CNN Омара Хименеса во время репортажа в прямом эфире.
Хименс начал репортаж для программы «Новый день» с места гражданских беспорядков в Миннеаполисе, после чего к нему подошли полицейские в обмундировании и заявили, что арестовывают его. На журналиста надели наручники и увели его.
Все это время оператор из съемочной группы CNN показывал происходящее в прямом эфире.
На видео слышно, как журналист спрашивает, почему его арестовывают, однако полицейские не дают ответа.
Ведущие «Нового дня», которые находились в студии в это время и комментировали произошедшее, заявили, что никогда не видели ничего подобного.
Пресс-служба CNN в Twitter заявила, что арестовали не только репортера, но и съемочную команду.
«Репортера CNN и его съемочную команду арестовали эти утром в Миннеаполисе во время исполнения работы несмотря на то, что они идентифицировали себя. Это нарушение Первой поправки», — говорится в сообщении.
В CNN добавили, что власти штата Миннесота должны немедленно освободить трех сотрудников телеканала.
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок
— Грабежи и погромы: в Миннеаполисе ввели режим ЧС
— Twitter скрыл пост Трампа с угрозой направить нацгвардию в Миннеаполис