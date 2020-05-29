На Москву обрушится месячная норма осадков 31 мая

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву в воскресенье обрушится месячная норма осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу в столице идут проливные дожди, температура держится на уровне +15-17°С.

«В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских +23-25°С. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии», — рассказал синоптик.

По его словам, по самым пессимистичным прогнозам на Москву может обрушиться месячная норма осадков – до 52 мм, это остудит воздух до +15°С.

Тишковец отметил, что календарное лето начнется с аномально прохладной погоды. В разгар дня будет +14-16°С, ночью — +2-7°С.

Ранее сообщалось, что в Москве может быть установлен рекорд по количеству осадков 29 мая.

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