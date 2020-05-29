Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что пострадавших нет — всех работников успели эвакуировать с крыши на вертолете.

Инцидент произошел накануне ночью. Несогласные окружили участок, сотрудники полиции предприняли попытку рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, в ответ на что протестующие прорвались внутрь и подожгли участок.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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