Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок
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В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что пострадавших нет — всех работников успели эвакуировать с крыши на вертолете.
Инцидент произошел накануне ночью. Несогласные окружили участок, сотрудники полиции предприняли попытку рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, в ответ на что протестующие прорвались внутрь и подожгли участок.
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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