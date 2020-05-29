В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от COVID-19
В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Как отмечается, женщина поступила в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19, тест на который оказался положительным.
Всего пациента пробыла в больнице 17 дней. В настоящее время она находится дома.
По данным ведомства, ее болезнь проходила без осложнений в средней форме тяжести. Она являлась самой пожилой пациенткой в инфекционном госпитале краевой больницы.
Известно, что в Красноярском крае зафиксировано 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки — 138 случаев.
По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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