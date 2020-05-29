В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от COVID-19

В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Как отмечается, женщина поступила в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19, тест на который оказался положительным.

Всего пациента пробыла в больнице 17 дней. В настоящее время она находится дома.

По данным ведомства, ее болезнь проходила без осложнений в средней форме тяжести. Она являлась самой пожилой пациенткой в инфекционном госпитале краевой больницы.

Известно, что в Красноярском крае зафиксировано 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки — 138 случаев.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 100-летняя россиянка выздоровела после заражения COVID-19