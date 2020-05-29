Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

На востоке Москвы трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авария произошла на пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом. У трамвая, следовавшего по маршруту 4(Л) сошла задняя колесная пара.

На данный момент движение трамваев остановлено. Пострадавших в результате ДТП нет.

На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада.

Для перевозки пассажиров задействовали три компенсационных автобуса.

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