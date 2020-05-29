Министр из Бурятии извинилась за фразу, что «никто не умер от голода» в период COVID-19

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, которые столкнулись с трудностями в период пандемии, за слова о том, что «никто не умер от голода». Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на заседании комитета Народного Хурала (парламента) Бурятии депутат Игорь Бобков спросил Кочетову о ситуации с предоставлением продовольствия населению.

Министр напомнила, что федеральные и региональные меры помогают местным жителям, и заявила, что пока «с голода еще никто не умер».

Она отметила, что имела ввиду лишь то, что количество вышеуказанных мер по поддержке экономике и граждан было введено своевременно и оперативно.

По ее словам, эта фраза была брошена в ходе чрезвычайно эмоционального доклада.

«Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», — подчеркнула министр.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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