В Госдуме обозначили предположительные сроки открытия пляжей

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что туристический сезон в стране состоится «несмотря ни на что». Об этом пишет «Парламентская газета».

По его словам, пляжи по всей России могут начать открываться уже 1 июля. При этом принимать окончательное решение каждый регион будет исходя из эпидемиологической ситуации.

При этом депутат отметил, что некоторые ограничения и временной сдвиг все равно будут.

Дегтярев предположил, что лидерами по туризму этим летом будут Кавказ, Калининградская область, Татарстан и Поволжье в целом, Сибирь, Приморье.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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