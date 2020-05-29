Голосование по Конституции может пройти на открытом воздухе

В период пандемии коронавируса голосования по поправкам в Конституцию России могут состоятся на открытом воздухе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на рекомендации, утвержденные руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованные главой Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Эллой Памфиловой.

В документе в том числе указано, что для проведения голосования у здания, где располагается избирательный участок, нужно оборудовать площадку на открытом воздухе.

Также рядом с каждой площадкой должна быть санитарная комната с водоснабжением, мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования.

Также необходимо проверять температуру граждан перед местом голосования.

Также организаторы голосования должны заранее утвердить схему передвижения, чтобы не было массового скопления людей.

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