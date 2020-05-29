В России выявили еще 8 572 случая коронавируса
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В России выявили 8 572 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в России зафиксировано 387 623 человека с коронавирусом, умерли 4 374, вылечились 159 257.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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