На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице местного минздрава в Facebook.

В общей сложности COVID-19 в стране обнаружен у 22 811 человек.

Скончались от инфекции на Украине с момента пандемии 679 пациентов.

Вылечились от коронавируса 8 934 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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