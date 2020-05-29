В Туве продлили меры по коронавирусу до 30 июня

В Туве продлили режим самоизоляции до 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, подчеркнули региональные власти.

Меры по недопущению распространения коронавируса были введены в Туве с 30 марта.

По данным на 28 мая, в регионе выявили 942 случая коронавируса, выздоровели 127 человек, двое умерли. Отмечается, что инфекцию выявили у главы республики Шолбана Кара-оол.

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