Москвичей предупредили об аномальном похолодании в начале июня

Аномальное похолодание придет в Москву в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В понедельник, 1 июня, ожидается температура воздуха на 4-5°C ниже климатической нормы, температурный фон будет соответствовать концу апреля, заявил метеоролог.

По оценке экспертов, похолодание в столице продлится минимум до среды, 3 июня.

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