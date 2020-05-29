Москвичей предупредили об аномальном похолодании в начале июня
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Аномальное похолодание придет в Москву в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В понедельник, 1 июня, ожидается температура воздуха на 4-5°C ниже климатической нормы, температурный фон будет соответствовать концу апреля, заявил метеоролог.
По оценке экспертов, похолодание в столице продлится минимум до среды, 3 июня.
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