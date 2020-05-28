Пелоси назвала гибель афроамериканца при задержании убийством

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC заявила, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими была убийством.

«Это очень, очень печально, потому что американский народ видел эту экзекуцию, убийство собственными глазами», — сказала она.

По словам Пелоси, действия полицейского при задержании нельзя назвать самообороной. Гибель Флойда была убийством и должна быть расследована по всей строгости закона, подчеркнула она.

Ранее в сети появились кадры задержания Джорджа Флойда, который находился в автомобиле в состоянии опьянения. Мужчина пытался оказать сопротивление при задержании, но его повалили на землю и надели наручники.

После этого полицейский навалился коленом на шею Флойда. Тот сначала несколько раз повторил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Мужчину госпитализировали, но он скончался в реанимации.

В Миннеаполисе и других городах США после появления видеозаписи начались массовые беспорядки, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

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