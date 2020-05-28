Вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в России ближе к осени

В Минздраве Подмосковья предполагают, что вторая волна коронавирусной инфекции накроет страну ближе к осени. Об этом заявила глава ведомства Светлана Стригункова во время заседания Мособлдумы.

По ее прогнозам, вторая волна будет в России ближе к сентябрю.

«Поэтому запасаемся [защитными] средствами и на будущие периоды», — цитирует ее «Интерфакс».

По ее данным, в настоящее время суммарный запас средств индивидуальной защиты медиков рассчитан на один месяц с учетом действующего потребления.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах страны зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4 142.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки коронавирус выявили у 8 371 человека в России

— В Москве вновь число выписанных после коронавируса выше числа заболевших

— В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня