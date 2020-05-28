Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тысяч человек

Число жертв коронавируса во всем мире превысило отметку в 355 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 8.00 мск 28 мая, за сутки число летальных случаев увеличилось на 5 230. Таким образом, общее число скончавшихся составляет 355 688 человек.

Всего в мире выявлено более 5,6 млн заболевших, причем за сутки прирост составил почти 105 тыс. человек. С начала пандемии смогли выздороветь почти 2,5 млн пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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