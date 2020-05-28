Больше четверти родителей мечтают отправить детей в школу или садик

Более 30% родителей несовершеннолетних детей после пандемии хотят поехать в путешествие, а 27% мечтают, чтобы их дети пошли в школу или детский сад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, проведенного проектом Дети Mail.ru.

Так, участникам опроса предложили представить, что бы они хотели сделать сразу после снятия всех ограничений.

«Почти треть (31%) мечтают поехать в путешествие, 27% — отправить детей в детский сад или школу, 29% сходили бы в кино или театр», — говорится в исследовании.

Отмечается, что о походе в гости или ресторан думают 26% и 24% опрошенных соответственно.

Также опрошенные признались, что чаще стали уделять внимание своим детям. Так, 72% респондентов уделяют свободное время ребенку несколько раз в день, ранее эта доля составляла 62%. Более четырех часов в день проводят с детьми 25% родителей, 27% занимаются с ними один-два часа.

В выходные дни больше четырех часов готовы уделить своим детям 46% опрошенных, 22% — от трех до четырех часов, 16% — от одного до двух часов.

Уточняется, что больше других время с детьми проводят молодые родители. 76% родителей в возрасте 18-24 лет организуют какие-нибудь активности детям несколько раз в день.

Опрос проводился среди 1 698 российских родителей с детьми до 18 лет в мае 2020 года.