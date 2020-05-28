Севший на мель у берегов Чукотки в 2011 году траулер летом отбуксируют в Корею

Южнокорейский траулер Oriental Angel, который в 2011 году сел на мель в Беринговом море, летом отбуксируют в один из корейских портов, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Чукотки Романа Копина.

В ноябре 2011 года на траулере Oriental Angel произошел пожар в Беринговом море вблизи чукотского поселка Беринговский. 89 моряков были спасены, старший помощник капитана погиб. Неуправляемое судно село на мель в районе мыса Военных Топографов.

По словам Копина, 20 июня на место аварии прибудут специалисты, которые подготовят судно к буксировке.