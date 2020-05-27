Скончался еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

Насельник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от двухсторонней пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал лавры.

Как сообщается, отец Поликарп умер от осложнений, вызванных двухсторонней пневмонией.

Он стал седьмым насельником лавры, который умер в последние месяцы.

До этого, 15 мая от коронавируса скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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