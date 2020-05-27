В Госдуме оценили продление ограничений в Москве до 14 июня

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказался насчет продления ограничений по коронавирусу в Москве до 14 июня. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что из противоэпидемических ограничений важно выходить плавно, назвав то, что сейчас делается в столице, оправданным шагом.

«Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — сказал Огуль.

Парламентарий также подчеркнул, что ранее объявленные в городе ограничительные меры привели к положительной динамике и снижению распространения коронавируса нового типа.

«Я знаю, что сокращается количество «ковидных» коек в медицинских учреждениях... снижается количество поступающих пациентов», — добавил Огуль.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в городе самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничений по коронавирусу до 14 июня.

По последним данным, в cтолице выявлена 171 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 67 тыс. человек, скончались 2183 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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