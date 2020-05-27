В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны
Кабмин Японии намерен выдавать ежедневные ваучеры для туристов в размере $185, которые они смогут потратить на отдых в стране, с целью поддержки туристической отрасли, сообщает агентство Kyodo News.
«В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, прибывающим в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день», — говорится в сообщении.
Таким образом Кабмин рассчитывает поддержать туристическую сферу страны. Субсидия будет покрывать до половины расходов туриста. Ваучеры можно будет потратить на посещение ресторанов, баров и магазинов. Для его получения нужно будет забронировать отель и купить билет в Японию.
Программу рассчитывают запустить с 1 июля. Правительство выделит на инициативу $12,5 млрд.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение на территории всей страны из-за ослабления распространения коронавируса.
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