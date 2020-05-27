Путин заявил, что Москва избежала самых тяжелых сценариев с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Москвы смогли предотвратить самые тяжелые сценарии распространения коронавируса в Москве. Об этом он заявил на совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Путин пояснил, что Москва сформировала крупные запасы медтехники и лекарств, чего не сделали другие мегаполисы мира.

«Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить», — сказал глава РФ.

Путин также подчеркнул самоотверженность московских медиков, отметив, что они «в целом получили уникальный опыт лечения и профилактики коронавирусной инфекции».

В России выявлено 370 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3968 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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