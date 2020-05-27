В Испании минутой молчания почтили память жертв COVID-19

В среду, 27 мая, в Испании в память о 27 тысячах жертв коронавирусной инфекции начался траур, который продлится десять дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

В стране прошла минута молчания.

«Боль и признание всей Испании тем, кто стал жертвами COVID-19. Память о них всегда будет вместе с нами», — говорится в сообщении испанского правительства.

В этот день председатель кабмина Педро Санчес, парламентарии и сотрудники администрации вышли на ступени премьерской резиденции Монклоа, чтобы почтить память погибших.

Король Испании Фелипе VI, его супруга Летисия и дочери – наследная принцесса Леонор и инфанта София – также приняли участие в траурной церемонии в королевском дворце Сарсуэла.

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