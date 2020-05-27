Песков заявил, что 24 июня скорее всего сделают выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения парада Победы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С большой долей вероятности я могу сказать, что да, это будет выходной день», — заявил Песков.

Он также пояснил, что власти пока не приняли решение об отмене части ограничений по коронавирусу в этот день.

По его словам, необходимо исходить из того, как будет меняться ситуация с инфекцией в течение месяца и после этого вносить корректировки.

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