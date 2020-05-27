Борису Джонсону разрешили заниматься спортом в Букингемском дворце

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил разрешение от королевы Елизаветы II выходить на улицу для занятий спортом на территории Букингемского дворца, сообщает газета Express со ссылкой на источник.

По данным газеты, королева разрешила премьеру тренироваться на территории дворца из-за обеспокоенности, связанной с его здоровьем и безопасностью, ввиду того, что он любит заниматься спортом и устраивать пробежки в общественных местах.

По словам собеседника газеты, королева и ранее разрешала премьер-министрам иногда устраивать тренировки на территории комплекса.

Для занятий спортом Джонсону также стал доступен дворцовый корт для тенниса. По информации издания, Джонсон является фанатом этого вида спорта.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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