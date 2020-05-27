Роспотребнадзор утвердил санитарные требования по коронавирусу до 2021 года

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса для предприятий и госучереждений РФ до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

»(Правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Правила в окончательной редакции подписала глава ведомства Анна Попова. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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