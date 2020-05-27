Лингвист рассказал о появлении новых слов в русском языке из-за пандемии

Пандемия коронавируса привела к появлению новых слов в русском языке. Об этом изданию Nation News рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз.

По его словам, все новые слова сгруппировались по нескольким направлениям. Первое – это административная и медицинская терминология. Эти группы пополнились такими терминами, как «коронавирус», «ковид», «карантин», «самоизоляция», «социальная дистанция».

Некоторые из этих терминов существовали и раньше, однако они не были так широко известны, уточнил Кронгауз. Разговорная речь также пополнилась новыми словами: «корона», «удаленка», «шашлычники» и глаголом «зумить».

По мнению лингвиста, некоторые из этих слов останутся в языке надолго.

«Могут остаться слова, связанные с приложением ZOOM, если этот инструмент у нас останется. Слов «коронавирус» и «ковид» мы будем бояться, и они сохранятся как слова, пугающие нас и характеризующие период», — заключил он.