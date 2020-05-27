Опрос: более 60% россиян хотят провести отпуск на море

Больше половины жителей России планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничений во внутреннем туризме. Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте «стопкоронавирус.рф».

Так, за отдых на теплом море проголосовали 61% респондентов. Также популярными оказались варианты отпуска в местах нетронутой природы России (38%) и в новых городах (29%).

«Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших», — говорится в публикации.

В исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала «стопкоронавирус.рф». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

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