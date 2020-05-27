Арестованный за поджог аниме-студии в Японии признал вину

Арестованный по делу о поджоге японской мультипликационной студии Синдзи Оба признал свою вину, его перевели в изолятор из больницы, где он провел 10 месяцев из-за полученных ожогов. Об этом информирует агентство Киодо.

Отмечается, что одной из причин задержки его фактического ареста и перевода в следственный изолятор стала также ситуация с коронавирусом.

Мужчина подтвердил, что «ошибки нет» и признал вину.

В результате поджога анимационной студии Kyoto Animation в Японии погибли 36 человек, десятки пострадали. Утром 18 июля 41-летний сотрудник аниме-студии, расположенной в Киото, стал разбрызгивать по офису бензин, а затем поджег его с криками «сдохните». Знакомые злоумышленника отмечают, что за несколько часов до атаки он написал в своих соцсетях, что желает появиться в сводках новостей. С ожогами его доставили в больницу — там он полностью признал свою вину. Мужчина заявил, что студия украла его идею нового шедевра.

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