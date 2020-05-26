Роспотребнадзор: прирост заражений COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз

Темп прироста заражений коронавирусом в Дагестане снизился в восемь раз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова.

«Темп прироста числа заболеваний с начала инфекционного процесса снизился более чем в восемь раз», — сказал Павлов.

Он также отметил, что на 30% снизился показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.

В Дагестане коронавирусом заразились 4 294, вылечились 3 809, скончались 118 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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