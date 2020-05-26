Росстат: безработица в России выросла до 5,8%
Число безработных в России за апрель 2020 года увеличилось на 815 тыс. (около 21%) и составило 4,3 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата РФ.
По данным ведомства, общая доля безработицы в России на конец апреля составила 5,8%, что стало максимумом за 4 года.
Кроме того, в Росстате заявили, что за I квартал 2020 года реальные зарплаты в РФ выросли на 6,2% в годовом выражении, однако реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития реальные располагаемые доходы населения в 2020 году упадут в целом на 3,8%, но вырастут на 2,8% в 2021 году.
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