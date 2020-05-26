Международный арктический форум в 2021 году состоится в Петербурге

Правительство России распорядилось провести в 2021 году Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В 2021 году форум провести в г. Санкт-Петербурге», — говорится в распоряжении.

В состав организационного комитета по подготовке к мероприятию вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков и другие лица.

Форум «Арктика – территория диалога» впервые прошел в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона.